Elezioni in Polonia | Varsavia cambia strada | la maggioranza alla coalizione pro-Ue

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Affluenza record al voto per il rinnovo del Parlamento e del Senato. Lafilo-Ue si è aggiudicata ladei seggi in parlamento e potrebbe formare un nuovo governo

Gli exit poll per leparlamentari che si sono tenute oggi inindicano che il partito nazional - conservatore Diritto e Giustizia (PiS) ha ottenuto, come previsto dai sondaggi, la maggioranza dei voti, con ...

Svolta in Polonia, l'opposizione filo-Ue ha la maggioranza - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Polonia al voto: per gli exit poll in testa il sovranista Pis con il 36,8%, ma la coalizione filo-Ue avrebbe l ilmessaggero.it

(PRIMAPRESS) - POLONIA - Gli exit poll per le elezioni parlamentari che si sono tenute oggi in Polonia indicano che il partito nazional-conservatore Diritto e Giustizia (PiS) ha ottenuto, come ...Donald Tusk rivendica la vittoria alle elezioni politiche 2023 in Polonia. L’ex premier e presidente del Consiglio europeo, leader del partito Piattaforma civica, annuncia: “E’ la fine di tempi oscuri ...