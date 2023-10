Efficienza e digitalizzazione |  Inps brucia le tappe sul Pnrr

Leggi su formiche

(Di lunedì 16 ottobre 2023) In anticipo rispetto alle scadenze assegnate, l’Inps raggiunge gli obiettivi del. E non è certo un dettaglio, visto che si tratta di un pilastro della Pubblica amministrazione italiana, l’ente su cui poggiano insieme previdenza e sostegno ai cittadini. Un dato emerso nel corso dell’ultima seduta del Comitato di attuazione del progetto, composto dal Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri e dallo stesso Inps. Ebbene, entro il 2023, a fronte di un finanziamento di 180 milioni di euro, l’Istituto era tenuto ad introdurre 70 servizi nuovi o rinnovati sui touchpoint istituzionali e a formare 8.500 dipendenti su competenze digitali. Già nel corrente mese di ottobre, sono stati realizzati 87 nuovi servizi ed è stato certificato l’accrescimento professionale sulle nuove tecnologie di oltre 11 mila dipendenti. Una tabella di ...