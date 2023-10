Ecuador-Colombia mercoledì 18 ottobre 2023 ore 01 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Grazie ai due importanti successi contro l’Uruguay in casa per 2-1 con la doppietta di Felix Torres e e contro la Bolivia a La Paz sempre per 2-1 con le reti della giovane stella classe 2007 Kendry Paez e di Kevin Rodriguez, l’si è portato al settimo posto a quota 3 punti, mettendosi così InfoBetting: Scommesse Sportive e