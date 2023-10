“Ecco quanto costerà il Canone Rai” Annuncio ufficiale del governo | la decisione sulla tassa tv

(Di lunedì 16 ottobre 2023)Rai, cambia l’importo che ogni italiano dovrà pagare per finanziare il servizio pubblico. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato la legge di bilancio 2024. Da anni si discute su quella che da una fetta importante della popolazione è considerata lapiù odiosa o, se non è così, almeno tra quelle più indigeste. Già nei mesi scorsi il ministro Giorgetti aveva ipotizzato alcuni aggiustamenti. >“Tu mi piaci, sono innamorato di te”. Amore al Grande Fratello, c’è la dichiarazione. E la reazione. “Come siamo belli insieme..” “È evidente che ilRai dalla bolletta deve uscire, per quest’anno lo abbiamo mantenuto e mi sono preso tante critiche, ma deve uscire”, spiegava. E ancora: “una pluralità di ipotesi di ...

... tornato in utile e ai massimi storici perriguarda i ricavi: 'Non posso prendermi il merito ...la situazione squadra per squadra GUARDA IL GOL DI KVARA CONTRO CIPRO - I RISULTATI DI ...

Assicurazione casa, conviene farla Ecco quanto costa proteggersi da alluvioni, grandine e terremoti | Milena... Corriere della Sera

Meloni in Africa subsahariana: «Il Piano Mattei va scritto con l’Africa». Ecco quanto gas importerà ... Il Sole 24 ORE

Paul Pogba, attualmente sospeso dal tribunale antidoping dopo la positività riscontrata in data 20 agosto, conoscerà la prima sentenza entro una trentina.Meloni:«La considero molto seria e realistica che non disperde risorse ma le concentra su alcune priorità». Salvini: no emendamenti della maggioranza ...