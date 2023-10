Ecco cosa c' è dietro E quanta ipocrisia | calcioscommesse | la bordata di Paolo Crepet

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Un nuovo terremoto per il calcio italiano, si parla della vicenda, caso che per ora ha coinvolto Sandro Tonali, Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo. Ma, stando a quel che trapela dagli ambienti investigativi (e da Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi scatenato nel rendere una sorta di fiction tutta questa oscura storia), lo scandalo potrebbe allargarsi. E parecchio. Una brutta vicenda, che può tradursi in pesanti squalifiche per i giocatori coinvolti. Una vicenda da cui sta emergendo in modo netto la vicinanza tra giovani calciatori e il mondo delle scommesse, e questa vicinanza spesso si tramuta in ludopatia. Insomma, risvolti sportivi, legali ma anche psicologici. Così, a fare il punto sul caso che sta turbando il calcio e l'opinione pubblica italiana,, il celebre psichiatra e ...