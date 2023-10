“E’ successo quando avevo 10 anni” UeD | Brando l’ha svelato solo ora | il racconto del difficile passato

Leggi su tvzap

(Di lunedì 16 ottobre 2023) News TV. Uomini e Donne da qualche anno, ha cambiato prospettiva e non è più improntato sul corteggiamento ai giovani tronisti, ma ad attirare il pubblico sembrano interessare più le vicende del trono over. Eppure Maria De Filippi non ha intenzione di eliminarli del tutto e nell’edizione di quest’anno oltre a Cristian e Manuela, come tronista c’è ancheEphrikian che, in una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo, hacheaveva 10ha subito un trauma. Leggi anche: Belen Rodriguez, i figli Santiago e Luna Marì con i papà: arriva la pesante accusa Leggi anche: “GF”, spunta una chat su Giuseppe Garibaldi: cosa sta facendo davvero con Beatricedi Uomini e Donne, ilsul suo“All’età di dieci ...