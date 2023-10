E’ sempre Cartabianca | le anticipazioni di martedì 17 ottobre

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Domani,17, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer Al centro della puntata gli sviluppi del conflitto tra Israele e Hamas: con ospiti, esperti e collegamenti si cercherà di analizzare la situazione e le future ripercussioni nello scenario internazionale. LEGGI ANCHE: Belenpiù innamorata del suo Elio, la toccante dedica Intanto il governo lavora alla manovra economica: riuscirà la maggioranza ad aiutare i redditi più bassi attraverso la riduzione delle tasse e il taglio del cuneo fiscale? Che ruolo avrà poi la transizione ecologica? Una sfida prioritaria per il nostro Paese, un processo strutturale che impatterà sulla vita di tutti e sul mercato del lavoro. L'articolo proviene da 361 Magazine.

... 'Quarta Repubblica', 'Fuori dal coro', 'Diritto e Rovescio', 'Stasera Italia', ma anche la novità 'E''. Rai 3 ha schierato prestissimo 'Presa Diretta', mentre La7 ha fatto partire ...

È sempre Cartabianca, Berlinguer fa arrabbiare Orsini: fulminato in diretta Il Tempo

Berlinguer-Orsini, scintille in tv a 'E' sempre Carta bianca' Adnkronos

«Avanti popolo», avanti comunque. Anche perché gli ascolti della prima puntata di martedì scorso (574.000 spettatori e il 3.6 di share) non sono stati travolgenti ma ...Da Insegno a Giusti, ma anche Balivo e l’ultima delusione De Girolamo: i nuovi volti e le scommesse meloniane non pagano, gli ex alla concorrenza ringraziano ...