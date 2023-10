E Raspadori fu Senza Osimhen | Garcia è in una condizione win win

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 16 ottobre 2023) È l’ora die anche di. Efu, anche da centravanti (grazie a) È giunta l’ora di. Finalmente nel suo ruolo. L’infortunio di– che starà fuori almeno un mese – pone fine al vagabondaggio tattico di Jack centravanticasa, costretto a errare da un ruolo all’altro. Pare che debba giocare se non sempre, quantomeno il più possibile. Adesso il poveropuò finalmente schierarlo centravanti. Per un bel po’ di partite. In Serie A e in Champions. E siamo certi che il centravanti della Nazionale si farà valere. Come tutto il resto della squadra. Per dimostrare che c’è vita ancheVictor. Paradossalmente quest’infortunio potrebbe anche essere l’innesco di una svolta. Lo stesso ...