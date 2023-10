“È morto” Choc nel calcio | terribile ritrovamento del corpo del giocatore scomparso da giorni

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 ottobre 2023) La notizia più agghiacciante si è tramutata in realtà. Un vero e proprio incubo per la famiglia e ilin generale. Il giovane calciatorenel nulla è stato trovato, a distanza di diversidalla sua sparizione. L’ultima traccia era stata lasciata nella giornata di giovedì 12 ottobre e l’annuncio del suo decesso è avvenuto lunedì 16 ottobre. Dolore indescrivibile anche per tutti i suoi compagni di squadra, che ancora non riescono a crederci. Ilè in lutto per la perdita della sua vita in circostanze drammatiche. Il giovane calciatoread appena 18 anni, con un’intera esistenza davanti a sé. Quando era stato visto l’ultima volta, aveva un pantalone beige e una maglietta di colore verde. Immediatamente erano partite le ...