E' morta Suzanne Somers | la star di ' Tre cuori in affitto' aveva 77 anni

E'a 77anniSomers, l'attrice americana nota per aver interpretato Chrissy Snow nel telefilm "Tre cuori in affitto". Somers combatteva con un cancro al seno diagnosticato da anni. L'...

È morta Suzanne Somers. L'attrice di "Tre cuori in affitto" aveva 76 anni La Gazzetta dello Sport

È morta Suzanne Somers, attrice di “Tre cuori in affitto” la Repubblica

E' morta Suzanne Somers, il comunicato della famiglia: «Suzanne se ne è andata domenica mattina. La sua famiglia si era riunita per festeggiare il suo 77esimo compleanno».Si è spenta all’età di 76 anni la celebre attrice Suzanne Somers, nota al pubblico per la serie cult “Tre Cuori in Affitto”. La sua famiglia ha annunciato che stavano avendo luogo i preparativi per il ...