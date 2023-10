È arrivato il tempo di applicare l’art 46 della Costituzione mentre si allarga il “fronte partecipativo”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Siamo alla vigilia di una nuova stagione politico-sindacale ? Niente a che vedere – sia chiaro – con la strumentalità di una mobilitazione di piazza, tanto demagogica, quanto inquinata da evidenti commistioni, a sinistra, tra ruolo sindacale (Cgil) e attività di partito (Pd). Le aspettative a cui facciamo riferimento hanno un valore strategico e “di valore” che vanno ben al di là delle contingenze e degli interessi di parte. Al centro dell’attenzione la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, così come indicato dall’ art. 46, che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. Per anni è stata la bandieradestra sociale e del Sindacalismo Nazionale: più un atto di “testimonianza”, da riproporre di legislatura in ...