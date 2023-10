Due morti nel centro di Bruxelles | la polizia privilegia la pista terroristica

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Attorno alle 19, un uomo con un giubbotto arancione fosforescente e un casco bianco è sceso da uno scooter e ha iniziato a sparare con un'arma che potrebbe essere un kalashnikov. Molti dei passanti si sono rifugiati nell'ingresso di un palazzo, l'uomo li ha inseguiti e ha sparato di nuovo, in particolare contro uno che era già a terra. Le vittime sono, secondo i media belga, due tifosi svedesi, nella capitale belga per la partita Belgio contro Svezia. Il presunto attentatore, che avrebbe urlato "Allah Akhbar" mentre inseguiva e colpiva le sue vittime, è scappato ed è ancora in fuga. In un video a lui attribuito dice di essere affiliato allo Stato islamico, di voler vendicare tutti i musulmani e che la sua missione non è ancora finita.