Due mesi di vita” | doccia ghiacciata per il conduttore Rai | In un attimo gli è passata tutta la vita davanti

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 16 ottobre 2023) L’annuncio in diretta TV “duedi”, la Rai sarà costretta a dire addio per sempre a uno dei suoi storici conduttori. Il pubblico in apprensione, i fan sono raggelati dalla rivelazione. Rai Radiotelevisione italiana, è una delle aziende maggiori del nostro paese. Un’azienda che offre lavoro a moltissimi italiani e che è sotto il controllo diretto del Governo italiano. Proprio per questo motivo e per permettere il mantenimento della rete stessa, i cittadini sono chiamati a pagare il canone, anche se sembra che tra poco si potrà dire addio a questa tassa. Ma questa è un’altra storia. La Rai è una delle reti storiche della TV del nostro Bel paese, 3 le reti principali, più quelle secondarie, con i palinsesti aggiornati ogni anno per far compagnia al pubblico a casa e offrirgli solo il meglio della TV. Numerosi i ...