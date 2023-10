Due giocatori in auto | il resto della rosa in pullman | suicidio sventato per una casualità

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna questione di attimi e soprattutto una. C’è tutto questo alla basetragedia sventata ieri dalla squadra del Messercola 2022, formazione di Cervino di ritorno dalla vittoriosa trasferta a Castel Morrone. La compagine si è trovata di fronte una scena tanto assurda quanto pericolosa: un uomo alla guidasuache stava cercando di sfondare il guardarail per suicidarsi. Cinque, sei colpi in successione con il divisorio che, però, ha resistito. L’uomo non ha abbandonato l’intento, quindi ha deciso di lasciare la macchina e compiere l’insano gesto lanciandosi nel vuoto. Un evento scongiurato dall’arrivo delsquadra casertana, anticipato da un’con a bordo altri due, ecco la ...