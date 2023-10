Due cani del canile di Martina saranno addestrati per fiutare il batterio della Xylella

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Si chiamano Olivia e Dotty, le due femmine delle dicheper riconoscere ilfastidiosa prima che produca conseguenze devastanti. Olivia e Dotty, insieme ad altri duedelle di Sava, un maschio di nome Tor e una femmina, Hanna, sono coinvolti nel progetto “We search thewith dogs” (noi cerchiamo lacon i) che vede una sinergia il Terzo settore e la Pubblica Amministrazione per contribuire a contrastare ilche in Puglia ha distrutto milioni di ulivi . Alla conferenza stampa tenutasi questa mattina al Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile ...