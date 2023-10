Droga dello stupro da Cina | altro processo a Ciro di Maio | Era per uso personale

(Di lunedì 16 ottobre 2023) «Era per uso. Non ho mai ceduto laad altri». CosìDi, presentatore televisivo e attore di fiction, ha spiegato al Gip di Milano, in sede di interrogatorio di convalida l’importazione di tre litri di Gbl, la «della», dallaa Malpensa. Pagandola in Bitcoin. Questa la tesi dell’accusa nelin corso al Tribunale di Milano. Il secondo procedimento,...

Allo stesso modo, alla richiestaStato venezuelano di concedergli una visita consolare, così ... Attualmente, Saab condivide la sua cella con un prigioniero accusato di traffico die le aree ...

Tre litri di droga dello stupro importata dalla Cina e pagata in Bitcoin: il presentatore tv Ciro Di Maio di … La Stampa

Ciro Di Maio di nuovo a processo per traffico di Gbl, la "droga dello stupro" La Gazzetta dello Sport

MILANO - La Procura di Milano ha chiesto il giudizio immediato nei confronti dell’attore e conduttore televisivo Ciro Di Maio per ...Dopo le parole della ex moglie Jada Pinkett Smith, rivelate in occasione dell'uscita della sua biografia "Worthy", Will Smith ha deciso di replicare affidando al New York Times ...