Drammatico incidente a Latina | uomo cade dal balcone E’ grave

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Pubblicato il 16 Ottobre, 2023 Venerdì sera da incubo a Borgo Faiti: unè caduto daldella sua abitazione in circostanze ancora non del tutto chiare. L’ha causato ferite e traumi gravissimi, costringendo i soccorsi a trasportare d’urgenza l’all’ospedale Santa Maria Goretti, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata in condizioni critiche. Soccorso Tempestivo L’, residente in un appartamento di Borgo Faiti, era da solo in casa al momento dell’. La caduta dalha causato un forte impatto nel cortile sottostante, attirando l’attenzione dei vicini, che sono accorsi in aiuto. Una persona che vive di fronte all’abitazione ha udito il tonfo e ha iniziato a urlare, chiedendo soccorso. Non è chiaro se questa ...