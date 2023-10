Drammatica Aggressione a Castel Frentano | Padre e Fratello Accoltellati | Madre in Gravi Condizioni

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Chieti - Un clima di terrore si è abbattuto su un tranquillo appartamento situato al civico 4 di via Olimpia, a, quando Domenico Alfano, 37 anni, ha impugnato un coltello da cucina minacciando la sua stessa famiglia. L'accaduto ha scatenato momenti di paura e violenza all'interno della residenza. La situazione ha preso una svoltaquando Domenico Alfano ha gridato minacce del tipo "Vi uccido tutti", facendo scattare l'allarme. Ilha cercato di fermarlo, ma è stato ferito gravemente con la lama alla mano sinistra nel tentativo. Il, con coraggio, è intervenuto per disarmare l'aggressore, subendo anch'egli un taglio alla mano. Tuttavia, la violenza domestica non ha risparmiato neanche ladi Domenico Alfano, che è rimasta in uno stato di shock ...