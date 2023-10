Donna uccisa con 15 coltellate | il caso del braccialetto elettronico | non funzionava bene

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Un allarme scattato quando ormai laera già morta per le 15inflitte dall’ex marito. Anche questo particolare dovrà essere probabilmente chiarito dagli inquirenti che indagano sul femminicidio di Concetta Marruocco. Ilapplicato a Franco Panariello, il 55enne arrestato per avere ucciso ala moglie, da cui si stava separando, non avrebbe funzionato come doveva. E che non funzionasselo ha raccontato anche l’indagato. Per due volte sarebbe scattato un allarme, quando non ce ne erano erano le condizioni ha spiegato lo stesso Panariello, durante l’udienza di convalida, rispondendo alle domande del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona Sonia Piermartini. L’uomo, assistito dall’avvocato Ruggero Benvenuto, ...