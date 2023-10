Donna picchiata e segregata | arrestato il compagno

Leggi su agi

(Di lunedì 16 ottobre 2023) AGI - Mesi di soprusi, angherie e inaudite violenze subite da una 38enne a opera delche l'avrebbe umiliata, offesa, minacciata e presa a calci, pugni lanciandole in una circostanza un cucchiaio rovente procurandole lesioni che nell'ultimo gravissimo episodio dello scorso mese di agosto hanno raggiunto i 63 giorni di prognosi. Diversi gli episodi di gratuita violenza compiuti da un 43enne reggiano nei confronti della compagna che in una circostanza, esasperata, si è addirittura rovesciata addosso una tanica di benzina per darsi fuoco e porre fine alle angherie subite, senza fortunatamente riuscire nell'intento. Vere e proprie vessazioni fisiche e psicologiche quelle compiute dall'uomo nei confronti della compagna, anche davanti al figlio minore, a seguito delle quali i carabinieri in forza alla stazione di Ramiseto e al nucleo operativo di Castelnovo Monti, a ...