Donna in codice rosso dopo scontro frontale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGrave incidente stradale sulla provinciale della frazione Picarelli di Avellino. A causa del fondo reso viscido dalla pioggia, si sono scontrate frontalmente una Panda e una Mini Cooper. Ad avere la peggio, una 53enne di Avellino ricoverata inall’ospedale “San Giuseppe Moscati” per un grave trauma cranico e numerose ferite al volto. Sul luogo dell’incidente, sono giunti alcune pattuglie della Polizia e tre ambulanze del 118. L’incidente, che si è verificato nel primo pomeriggio, è l’ultimo di una lunga serie che avviene sull’arteria. I residenti denunciano da tempo la mancanza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada.tra auto a via Acciani. Il terzo in città nel giro di poche ore L'articolo proviene da Anteprima24.it.