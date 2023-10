Donna accoltellata nel Tarantino | fermato l' ex marito

Leggi su agi

(Di lunedì 16 ottobre 2023) AGI - I Carabinieri hannoper tentato omicidio l'uomo che nel pomeriggio di ieri ha accoltellato unadi 48 anni a Martina Franca (Taranto). Si tratterebbe dell'exdella vittima, che lei stessa aveva indicato agli investigatori dopo l'accoltellamento. L'uomo, subito dopo il fatto, avvenuto in zona Carmine, era fuggito in auto. È stato rintracciato a Cisternino in provincia di Brindisi. I Carabinieri avevano subito concentrato le attenzioni su di lui dopo aver raccolto alcune testimonianze e visionato le immagini di telecamere di videosorveglianza della zona. Tra i due c'è stato un litigio, dopodiché l'uomo ha estratto un coltello e colpito al collo e al torace l'ex compagna, che è in ospedale a Taranto e non corre pericolo di vita. A dare l'allarme ieri sono stati alcuni passanti che avevano assistito alla lite.