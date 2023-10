Djimsiti | pilastro inaspettato di una difesa che dipende al centro solo da lui

(Di lunedì 16 ottobre 2023)di unache sta provando a lavorare con i suoi mezzi. L’Atalanta conta su di lui, ma occorre continuità Uno dei dubbi in casa Atalanta è sicuramente laper questione numerica e dopo i vari segnali lanciati l’anno scorso tra altalena di prestazioni ed età da abbassare. Nonostante ciò, questa stagione dietro sta vedendo protagonista un Beratattualmentecentrale dell’intero reparto: senza dimenticare comunque del lavoro dei braccetti Kolasinac e Scalvini. L’anno scorso il difensore albanese ha disputato un campionato sì sufficiente, ma condizionato da due fattori: l’infortunio di inizio stagione (mentre l’Atalanta dietro provava a rinnovarsi ottenendo risultati) e la mancanza di costanza nelle partite in cui serviva continuità e ...

Bergamo: Il perno della difesa è Djimsiti, con lui e Palomino siamo coperti. Ma bisogna pensare al futuro Prima Bergamo

Vince sul Cagliari un’Atalanta in forma: 2-0 | Cagliari vistanet

Djimsiti pilastro di una difesa che sta provando a lavorare con i suoi mezzi. L’Atalanta conta su di lui, ma occorre continuità Uno dei dubbi in casa Atalanta è sicuramente la difesa per questione num ...Fuori Toloi per problemi fisici, i tre difensivi saranno Djimsiti, Scalvini e Kolasinac. Centrocampo inalterato, con Zappacosta, De Roon, Ederson e Ruggeri. Scamacca pilastro offensivo, rifinito da De ...