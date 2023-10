(Di lunedì 16 ottobre 2023) Una telecamera di sorveglianza ha registrato il momento in cui una Pechino, in Cina -minutidell'apertura. La deflagrazione ha provocato un'enorme esplosione. Secondo ...

Una telecamera di sorveglianza ha registrato il momento in cui un ristorante esplode a Pechino, in Cina -minuti prima dell'apertura. La deflagrazione ha provocato un'enorme esplosione. Secondo i media locali, la causa sarebbe stata una fuga di gas. Non ci sono feriti gravi. 16 ottobre 2023

Distrutto in pochi secondi: il ristorante esplode poco prima di aprire Corriere TV

Auto distrutta dal fuoco, pompieri al lavoro Prima Monza

I viaggiatori a bordo di un’auto hanno ripreso il momento in cui una macchina che viaggiava davanti a loro, un Kia, ha preso fuoco. Fiamme e fumo sono usciti da sotto la macchina ibrida pochi secondi ...Una telecamera di sorveglianza ha registrato il momento in cui un ristorante esplode a Pechino, in Cina - pochi minuti prima dell'apertura. La deflagrazione ha provocato un'enorme esplosione. Secondo ...