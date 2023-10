Disney100 | un nuovo corto originale per un anniversario speciale

(Di lunedì 16 ottobre 2023) La magia non ha davvero età e a dimostrarlo, in un compleanno davvero speciale, è Disney che spegne le sue prime 100 candeline. Era, infatti, il 16 ottobre 1923 quando Walt e suo fratello Roy presentarono al mondo la magia Disney per la prima volta, regalando un tocco di meraviglia a milioni di persone. Un secolo dopo, quello spirito è più vivo che mai e nel corso del 2023, Disney ha celebrato l’anniversario con una serie di iniziative uniche. Poster da Ufficio Stampa Prima grande vetrina dei festeggiamenti è stata nientemeno che il Super Bowl LVII che ha trasmesso– Special Look, video omaggio a tutti i fan dedicato a 100 anni di storie ed emozioni intramontabili. “È importante ricordare l’eredità di Walt Disney e la sua continua ricerca dell’eccellenza che ancora oggi continua a essere il motore della Company”, ha dichiarato il CEO Disney Bob Iger. ...

Anche ilclassico celebrerà a suo modo il centenario andando a ricercare le origini della stella dei desideri che è anche la sigla della Casa di Topolino. Disney 100: i sette vizi capitali nei ...

Disney, 100 anni di magia. Il 16 ottobre 1923 nasceva l'impero di Topolino RTL 102.5

Disney100, lo Special Look che celebra un secolo di storie ... Ciak Magazine

In Once Upon a Studio, corto che raccoglie tutti i personaggi Disney, c'è un piccolo cameo del Genio della Lampada, doppiato da Robin Williams.Robin Williams ritorna come Genio in Once Upon A Studio: un Tributo Disney Emozionante. Il leggendario Robin Williams dà voce al Genio in un'epica reunion di personaggi Disney per il 100° anniversario ...