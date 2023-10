Disney100 | siamo tutti figli di Walt Disney?

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 16 ottobre 2023) A cento anni dalla nascita degli studi d'animazione creati dacifermati a riflettere su come e quanto abbiano plasmato il nostro modo di essere. 16 Ottobre 1923 - 16 Ottobre 2023. 100 anni, un secolo, in cui la storia culturale del mondo, che piaccia o meno, è cambiata. Cento anni dalla nascita degli studi di animazione fondati dae il fratello Roy, che hanno avuto un ruolo fondamentale nel definire, nel bene e nel male (direbbe qualcuno), l'immaginario popolare dei nostri giorni. Un secolo durante il quale ogni generazione ha avuto modo di fruire delle storie dei film dello studio, il cinquantenne come il quindicenne di oggi, come se lo stessoci avesse presi per mano e le avesse raccontate …