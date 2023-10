Diritti TV | Milan pronto a rivoluzionare la Seria A

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Itelevisivi rappresentano una fetta considerevole del bilancio di ogni società sportiva. A tal proposito Cardinale ha le idee chiare su quale strada imboccare per dare nuovo slancio non solo al, ma a tutto il movimento calcio nostrano, rivoluzionando così l’interaA: «Dovremo trovare modi diversi per massimizzare il valore dei nostri contenuti». La differenza sostanziale del nostro campionato rispetto a quello regina d’Europa, la Premier League nello specifico, si basa proprio sulla massimizzazione dei proventi televisivi, di come cioè il prodotto calcio è venduto a tutte le latitudini del continente. A tal proposito basti pensare ad una recente indagine sul valore del mercato europeo deiaudiovisivi che colloca La Premier inglese sul gradino più alto. Nell’anno 2023 infatti ha superato il ...