Diritti tv | Iervolino | «Proposte molto molte basse | Napoli e Fiorentina vogliono il canale Lega»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 16 ottobre 2023)tv, ancora nessun accordo. Ledelle tv sonorispetto alle richieste della Serie A. Uscendo dallail presidente della Salernitana Daniloha spiegato: “È stato tutto rimandato, la proposta dei broadcaster a mio avviso èbassa e quindi non soddisfa me come altre squadre che hanno espresso perplessità. Io spingo per ildi, credo sia un atto di grande coraggio e modernità. Dobbiamo spingere a un modello di coinvolgimento differente anche per i giovani quindi è giusto che ci sia undedicato e gestito dalla”. “Offerte? Anche la migliore, che comprende Dazn e Sky, è bassa. A me non piace, poi ognuno la valuterà lunedì prossimo in ...