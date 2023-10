Diletta Leotta | serata in discoteca con Loris E ricicla il minidress di cristalli

Leggi su dilei

(Di lunedì 16 ottobre 2023)da “fidanzati” perKarius: la conduttrice di Dazn è volata in Germania per trascorrere un weekend con il compagno, trascorrendo unain, ovviamente documentata sui loro profili social. Per l’occasione la commentatrice sportiva ha deciso di sfoggiare unricoperto disuper sensuale, che le avevamo già visto indossare qualche tempo fa.mozzafiato incon l’abitoto Approfittando della pausa del campionato di calcio di serie A,si sta concedendo qualche giorno di relax con il suo. Prima la conduttrice sportiva ha deciso di ...