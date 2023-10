Dietro le quinte della guerra di Israele c’è il fattore atomica | mai preso in considerazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il governo di Bibi Netanyahu, lui ormai a fine corsa, allargato alle opposizioni ad ‘esecutivo di’, si prepara all’invasione di terraStriscia di Gaza con carri armati e copertura dal cielo di caccia F16. Strategia che provocherà centinaia se non migliaia di morti e un sisma geopolitico in tutto il Medio Oriente arabo. Il fatto è che la straordinaria potenza militare di, colpita duramente dopo l’assalto di Hamas, va valutata in base a due fattori: la sproporzione delle forze in campo rispetto al nemico palestinese, e il livello di rabbia e voglia di vendetta degli israeliani, per gli oltre 1400 morti subiti. Prevenire con la diplomazia un’ondata più ampia di violenza in tutta la regione non si può,non vuole. Eppure il rischio di un conflitto allargato, fomentato dal possibile intervento ...