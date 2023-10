Di Francesco è tornato | meno dogmi e più dinamismo | così il suo Frosinone low cost sta stupendo il campionato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Quello che doveva essere uno spiacevole episodio è diventato una imbarazzante consuetudine. E tutto in poco più di due anni. Esonero dalla Roma. Esonero dalla Sampdoria. Esonero dal Cagliari. Esonero dal Verona.a settembre 2021 Eusebio Diaveva visto la sua carriera restare appiccicata sulla carta moschicida del fallimento. La facilità con cui i suoi successori avevano centrato gli obiettivi aveva convinto tutti che il problema fosse proprio il tecnico abruzzese. La favola era capovolta. Il cigno si era fatto brutto anatroccolo, il tecnico italiano più interessante degli ultimi anni era diventato improvvisamente un brocco, come se qualcuno si fosse divertito a succhiare via dal suo corpo ogni goccia di talento. Il telefono del mister aveva iniziato a squillare più raramente. Anche perché di nuove offerte non ne arrivavano poi molte. Un ...