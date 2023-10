Destinatari di un mandato di arresto europeo Arrestati dalla polizia

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 16 ottobre 2023) di stato due fratelli di 40 e 42 anni, per reato di concorso in rapinadi undi. Tra venerdì e sabato, personale delladi Stato, su richiesta delle Autorità austriache, ha proceduto all’provvisorio ai fini consegna dei due fratelli, rispettivamente di 40 e 42 anni, per il reato di concorso in rapina.I predetti, nello scorso mese di agosto, in una città vicino Vienna, avevano strappato con violenza un orologio del valore di circa 120 mila euro, dal polso di un uomo che era stato seguito dall’uscita di un ristorante fino alla sua abitazione.Il provvedimento di cui sopra è stato emesso a conclusione di un’articolata attività di indagine svolta dalle autorità autriache eSquadra Mobile di Napoli che ha ...