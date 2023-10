Deschamps | «Giroud rimane sempre efficace | su Maignan…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Le parole di Didier, ct della Francia, sulle condizioni die Maignan del Milan. I dettagli Didierha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match amichevole tra Francia e Scozia. PAROLE – «è disponibile per domani. Non solo l’esperienza. Ne ha tante di risorse, sì. Come ho detta anche Pioli che lo gestisce al Milan. Ha anche questa capacità di essere. Dal momento in cui si mantiene in questa posizione, con Randal e Marcus (Thuram) , è abbastanza bello avere questo trio a disposizione. Paragone Maignan-Lloris? Nella tua domanda, lo sapevo. Quindi, se lo sapessi, non mi sorprenderebbe. Aveva tutto. Dopo, tra l’avere tutto e l’esserci, devi superarlo. Ma Mike è in giro da un bel po‘»