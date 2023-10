Davide Renne da Moschino apre la nuova era post Jeremy Scott

Leggi su amica

(Di lunedì 16 ottobre 2023) I’m nuovo direttore creativo di, by Alessio Bolzoni Quale miglior modo per dare il via alla settimana se non con una nomina a direttore creativo? Il fashion system sembra ormai abituato a svegliarsi il lunedì mattina con una frizzante novità di cui parlare tutta la settimana. Dopo l’annuncio di Alexander McQueen che presentava Seán McGirr come nuovo direttore creativo (e tutte le riflessioni sullo stato patriarcale della moda che ne sono seguite) il 3 settembre e quello di Chemena Kamali da Chloé lo scorso lunedì, l’incarico della settimana coinvogle la Maison italiana. Dopo mesi di cattedra vacante subentrerà, a partire dal primo novembre 2023,. Con vent’anni da Head Designer Womenswear da Gucci alle spalle, la sua nomina arriva dopo ...