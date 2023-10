“Datti una regolata” UeD | Barbara De Santi lascia basita Gemma Calgani e lei sbotta

Leggi su tvzap

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Personaggi TV. Uomini e Donne regala perle ad ogni puntate e quella della giornata odierna non è da meno. I protagonisti sono i soliti:, la regina del trono Over di UeD, il suo nuovo flirt e la damaDe. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. Leggi anche: “E’ successo quando avevo 10 anni”. UeD, Brando l’ha svelato solo ora: il racconto del difficile passato Leggi anche: “GF”, spunta una chat su Giuseppe Garibaldi: cosa sta facendo davvero con Beatrice “una”.DeLa puntata di oggi 16 ottobre di Uomini e Donne Over, è iniziata conimpegnata in un confronto con il ...