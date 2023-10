Danilo | l’esito degli esami | tegola per la Juventus

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Brutta notizia per la, Allegri e per i tifosi bianconeri;, infatti, sarà fuori per diverso tempo La, dopo la sosta per le nazionali, affronterà il Milan a San Siro in un match importante per capire le ambizioni dei bianconeri in questa stagione. La voglia dei ragazzi di Allegri è, senza ombra di dubbio, quella di lottare fino alla fine per lo scudetto considerando quanto successo lo scorso anno e anche l’assenza dalle coppe. Poter preparare le partite settimanalmente è una dato che può tornare utile per il proseguo del campionato.out una ventina di giorni: problema per la(Credits: LaPresse) – Juvedipendenza Uscire da San Siro con un risultato positivo non sarà per nulla semplice sia per la qualità dei ragazzi di Pioli sia per un ...