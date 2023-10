Daniele Dal Moro promette una live di fuoco | “Argomenti? La me*da del Grande Fratello e il pelato inf*me!” La reazione di Oriana Marzoli

In particolare, il confronto più arduo si ha tra Rai 1 e Canale 5 in merito alla prima serata,...Pecci, Matteo Martari e Alessandro Tersigni. Su Canale 5, invece, il game show Caduta ...

Daniele Dal Moro promette una live di fuoco: “Argomenti La me*da del Grande Fratello e il pelato inf*me ... Isa e Chia

Nuovo sfogo di Daniele (Oriana si dissocia): "Schifo del GF. Pelato infame" Biccy

T utto ma non Ballando con le Stelle. Daniele Bossari ama tantissimo la moglie Filippa Lagerback, ma se c’è una cosa che le ha sempre chiesto di non fare è partecipare al programma condotto da Milly C ...La Roma Primavera ha perso anche l’appello contro i pari età dell’Empoli. Inizialmente sconfitti sul campo per 3-5, i toscani avevano ottenuto la vittoria a tavolino (3-0) a causa di un tesseramento ...