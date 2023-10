Dalla Spagna | spunta l’idea Fabian Ruiz per il centrocampo della Juventus

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Ilha bisogno di rinforzi dal mercato di gennaio. Gli stop forzati e lunghi di Pogba e di Fagioli indurranno certamente Giuntoli ad intervenire in maniera sostanziale sul mercatomediana.il profilo dinelle ultime ore è stato accostato ai bianconeri. Secondo quanto riportato da Fichajes.com, l’ex Napoli sarebbe l’ultima ideaper rinforzare il. Il rapporto con Luis Enrique non decolla e la centralità dinon è quella che gli era stata garantita. Per questo, il club parigino potrebbe aprire al prestito del giocatore per sei mesi. Lapotrebbe inserire un diritto di ...