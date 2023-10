Dal Cdm via libera alla Manovra | Meloni “Seria e realistica”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 16 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il governo ha approvato laper il 2024 al termine di una riunione del consiglio dei Ministri che aveva tra i punti all’ordine del giorno anche il Documento programmatico di bilancio. Unapari a “poco meno di 24 miliardi, 16 miliardi di extragettito e per il resto di tagli di spese”, ha spiegato la premier Giorgiain conferenza stampa al termine del Cdm, sottolineando come è stata approvata “a tempo di record, a dimostrazione dell’unità di vedute della maggioranza. La considero unamolto, non disperde risorse ma le concentra sulle priorità, nonostante un quadro abbastanza complesso”. Tra le misure principali, il premier ha sottolineato come “sulla sanità ci sono 3 miliardi in più rispetto a quanto previsto, destinati ...