Da Israele all’Occidente | il rischio per la servitù volontaria è quello di sbagliare padrone

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Pur non essendo un esperto di Medio Oriente, bensì un cultore dell’antropologia politica e dei suoi modelli mentali, nonché delle relative modalità comunicative, vorrei soffermarmi su un aspetto rimasto indebitamente trascurato in questa più recente fase del conflitto tra lo Stato die i palestinesi, che ormai si avvia a diventare secolare: l’intervista – apparsa su le Figaro il 9 ottobre – del contrammiraglio Ami Ayalon, ex capo dei servizi segreti israeliani; spiazzante già dal titolo “Netanyahu è colpevole: Hamas armata da Tel Aviv”. In cui si legge che “il governo israeliano ha fatto di tutto perché Fatah e l’Autorità palestinese non fossero più dei partner, ha dato il potere ad Hamas”. E perché Benjamin Netanyahu si sarebbe comportato in questa maniera apparentemente insensata? Per una ragione semplicissima: emarginare l’ANP, il partito trattativista di ...