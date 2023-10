Da CoEHAR lettera a Ue per una ridefinizione delle politiche antifumo

Leggi su iltempo

(Di lunedì 16 ottobre 2023) CATANIA (ITALPRESS) – Dal 20 al 25 novembre, i delegati che rappresentano i paesi che hanno firmato la Convenzione quadro sul controllo del tabacco (FCTC) si riuniranno a Panama per discutere lesul tabacco e sulla nicotina in occasione della decima ConferenzaParti (COP10). Come avviene ogni due anni, la FCTC dell'OMS deciderà gli indirizzi di salute pubblica dei Paesi aderenti, compresa l'UE. La posizione della FCTC a Panama sarà quella di equiparare i prodotti senza combustione alle sigarette “e ciò in netto contrasto con i risultati di tutta latura scientifica che dimostrano l'efficacia del principio della riduzione del rischio nella lotta al fumo”, afferma in una nota il. “E' necessario comprendere che molti fumatori, se non la maggior parte, non riescono o non inten-dono smettere di ...