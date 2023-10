Cyberbullismo | parla il padre del ragazzo suicida su TikTok

Leggi su zon

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Una vicenda ancora oscura. Are, ora, è Matteo Plicchi,di Vincent, iler di Bologna che si è tolto la vita perché vittima di. In un’intervista, ildelha dichiarato di aver capito e di aver avuto già qualche sospetto prima del gesto estremo del figlio. E ha intenzione di andare fino in fondo per richiedere giustizia per via della morte del, morto a 23 anni in diretta sudopo l’accusa di molestie da parte di una ragazza di 17 anni. “A un certo punto ho capito che aveva paura. Dopo le accuse di pedofilia e le tante cattiverie sul suo conto, Vincent non era più lo stesso. Mi è venuto qualche sospetto quando per un periodo ha chiuso i profili social. Aveva smesso anche ...