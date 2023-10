Cuccarini vs Pettinelli su Spacehippiez | “I difetti solo sugli allievi degli altri”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Durante il daytime di Amici 23 andato in onda oggi, lunedì 16 ottobre 2023, direttamente dallo studio domenicale del talent insieme al pubblico, glisono stati chiamati ad eseguire i compiti che erano stati assegnati dai professori durante l’ultima settimana. A proposito di ciò, uno dei compiti era quello di Annaper. Come sarà andato? Scopriamolo. Amici 23, il risultato del compito di: non soddisfa e i prof si punzecchiano L’assegnazione era il brano Tutto quello che un uomo ma l’esibizione dinon ha convinto Annae, a quanto pare, nessuno dei professori. O almeno non pienamente ed in modo soddisfacente. La sua insegnante, Lorella, crede che l’allievo sia sempre molto trattenuto, timido. ...