Crosetto | “Situazione difficile | stiamo decidendo se ritirare i nostri soldati”

Leggi su notizie

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il Ministro della Difesa cerca di spiegare lache sta coinvolgendo i militari italiani in Medio Oriente L’attacco improvviso che è arrivato vicino alla zona della missione Unifil in Libano ha preoccupato e continua a preoccupare l’Italia e tutti quei paesi che sono coinvolti per proteggere quell’area, anche perché ci sono tanti militari italiani, e sull’argomento si spinge il ministro della Difesa Guidoche ha parlato con il quotidiano La Repubblica: “C’è stato un razzo, dicono deviato, che ha colpito il quartier generale Unifil a Naqoura. Ma non è stato un attacco diretto alla base. Il comando italiano si trova 11 chilometri più a Nord, a Shama. La decisione su Unifil non è nazionale, perché siamo lì con spagnoli, francesi, indiani e tanti altri. O resteremo tutti o ce ne andremo tutti”. La missione italiana, francese, spagnola e ...