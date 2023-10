Cricket | l’Italia surclassa i campioni in carica dei Paesi Bassi XI agli Europei T10 di Malaga!

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Inizia col botto perla Championship Week degliT10 2023 di: a Malaga, in Spagna, la selezione azzurra, dopo aver vinto il Gruppo C di qualificazione ad inizio mese, apre con un successo dal rilevante peso specifico il girone a 7 che metterà in palio 4 posti per la fase conclusiva ad eliminazione diretta che venerdì 21 assegnerà il titolo continentale., infatti,abbastanza nettamente iXI, team campione d’Europa ine per questo motivo esentato dalla prima fase: l’esordio è da incubo per i neerlandesi, con gli azzurri che prima lasciano gli avversari a 117 runs, per poi raggiungere quota 118 in 7.2 overs, vincendo per 6 wickets sul 118/4-117. Nell’altro incontro già disputato quest’oggi la ...