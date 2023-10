(Di lunedì 16 ottobre 2023), dopo aver vinto il Gruppo C nella prima fase, a cominciare da oggi prenderà parte allaT10 2023 di: a, in Spagna, la selezione azzurra sarà impegnata fino a giovedì 20 nel girone a 7 che metterà in palio 4 posti per la fase conclusiva ad eliminazione diretta che venerdì 21 assegnerà il titolo continentale. I team qualificati allasono Paesi Bassi XI (Campione in carica), Spagna (Vincitore Gruppo A), Jersey (Vincitore Gruppo B), Italia (Vincitore Gruppo C), Irlanda XI (Vincitore Gruppo D), Inghilterra XI (Vincitore Gruppo E) e Germania (Vincitore Gruppo F). Le prime 4 avranno accesso ai match decisivi del 21 ottobre.affronterà oggi alle ...

...presentato (per la terza volta) il progetto di riqualificazione del campo sportivo pievese di... Gli sport che vi si potranno svolgere sono calcio, tiro con l'arco, atletica leggera, judo,e ...

Cio: Cricket, via libera all'inclusione nel programma di LA '28 Agenzia ANSA

Cricket, al via la Championship Week degli Europei T10 Malaga con l'Italia protagonista OA Sport

Picture: Geelong Cricket Club. She would combine with Field (3-18) and Grace Jones (2-24) to slow the scoring, with Plenty Valley reaching 7-98 off its 20 overs. Geelong’s seventh and final wicket in ...Australia will take on Sri Lanka on October 16 in the 14th ODI World Cup 2023 match at BRSABV Ekana Cricket Stadium, Lucknow.