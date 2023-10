“Costretti a lasciare la nostra casa con poche cose | qui a sud non si trova neanche il pane” | la testimonianza del manager di Oxfam a Gaza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Le difficoltà a recuperare ile l’acqua, la mancanza di rete e connessione per comunicare con chi è rimasto ae il trauma dei bambini. Li racconta in un audio il Wassim Mushtaha, saving livesdiche in questo momento sia Khan Younis, città nel sud della Striscia. Mushtaha è stato costretto a spostarsi a sud insieme alla sua famiglia, dopo l’ordine di evacuazione emanato da Israele il 12 ottobre, che ha intimato alla popolazione dil’area settentrionale. Come altri è fuggito dain fretta per sfuggire all’escalation, senza la possibilità di portarsi dietro il necessario per sé e per i suoi figli. “Molti dei nostri colleghi nella Striscia sono ora sfollati insieme a centinaia di migliaia di altri civili ...