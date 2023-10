Cosa ha funzionato in Malta-Italia? La strategia di Spalletti e gli scenari verso l’Inghilterra | bisogna vincere per puntare agli Europei 2024?

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tra poco più di ventiquattro ore, l’del ct Luciano, tornerà nuovamente in campo. La nostra Nazionale infatti, dovrà disputare un’ulteriore partita in questa sessione di ottobre. Sabato sera, all’interno dello Stadio San Nicola di Bari, gli azzurri, hanno accolto nella gara valida per le qualificazionidel, la Selezione maltese. Davanti al pubblico barese, è arrivata un’ottima vittoria: un poker netto ae tre punti di fondamentale importanza nella corsa alla qualificazione diretta alla manifestazione che si giocherà nel corso del prossimo anno. Nel Gruppo C, l’, si trova attualmente al secondo posto, alle spalle della sola Inghilterra. E, il prossimo avversario della Nazionale azzurra, sarà proprio la formazione ...