Cosa fare se qualcuno tenta di hackerarti

Leggi su analisideirischinformatici

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Hai interagito con truffatori o visitato un sito di phishing. Quali misure dovresti adottare per evitare di essere hackerato? Scriviamo spesso su come prevenire i rischi per la sicurezza informatica e in più di un’occasione abbiamo dato consigli suse il tuo account viene violato o il tuo telefono cellulare viene rubato . Oggi affrontiamo una situazione più complessa:sta cercando dio ingannarti, ma non sei sicuro della portata del problema. Per esempio: Hai fatto clic sul collegamento di un sito Web in un’e-mail o in un annuncio, ma poi ci hai ripensato e sei diventato sospettoso riguardo a tale collegamento.che afferma di essere di Microsoft ha chiamato per rimuovere un virus dal tuo computer. Hai ricevuto una fattura errata, hai chiamato l’assistenza ...