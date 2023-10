Cosa è cambiato nella policy Twitter relativa ai contenuti espliciti?

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Per cercare di capire quello che sta succedendo suai sex worker è sicuramente utile fare un salto nel passato e capire in che modo la piattaforma ha sempre gestito ipiù o meno sessualmente. In tal senso è sicuramente utile ricordare la chiacchierata che, a inizio 2021 – quando Onlyfans stava prendendo piede – abbiamo fatto con un uomo gay che ci ha spiegato come, allora, l’exfosse il luogo perfetto per raccogliere una quantità di pubblico da veicolare sul proprio profilo a pagamento promettendoancor piùdi quelli già condivisi.– se èmoderazioneda allora? I cambiamenti che sembrano essere in corso su ...